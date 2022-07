Sampdoria, Quagliarella rinnova per un altro anno

Una bella notizia a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione in casa Sampdoria. L'attaccante Fabio Quagliarella vestirà il blucerchiato ancora per un altro anno. Il contratto dell'attaccante blucerchiato era scaduto lo scorso 30 giugno ma le parti hanno trovato l'accordo per proseguire un altro anno. Stipendio dimezzato (500 mila euro annuali) e dei bonus legati ai gol e alla presenze. Il mister Giampaolo può gioire visto che Quagliarella non è solo un calciatore, ma un vero uomo squadra sapendo dare consigli anche ai suoi compagni. La notizia del rinnovo del numero 27 blucerchiato ha reso felici anche i tifosi che sui social hanno manifestato la propria soddisfazione dopo aver appreso la notizia.