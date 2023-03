Sampdoria, quanto serve adesso per acquistarla: il prezzo

Quanto serve per compare il club blucerchiato?

Un campionato ancora da terminare e una situazione societaria incerta. Il momento della Sampdoria non è certo ottimale e la ricerca di un potenziale acquirente va avanti. Il Secolo XIX ha fatto il punto sulla cifra minima sotto la quale Gianluca Vidal non può scendere a proposito della vendita del club.

Da quanto si apprende, secondo la relazione dei commissari giudiziali del Tribunale Fallimentare di Roma (Francesco Giustiniani, Anna Rossi e Federuica Marziale), nell’ambito del procedimento di concordato aperto in favore di Eleven Finance, sarebbe di 35.5 milioni di euro, con una somma prudenzialmente necessaria di 39.5 milioni di euro, la cifra necessaria all'acquisto della Sampdoria .

Il Tribunale non ha fissato il prezzo della società e non ha indicato quale sia la cifra minima che Vidal deve ricavare dalla cessione del club almeno fino all’omologa del concordato Eleven. Ad ogni modo chi dovesse presentarsi da Vidal con meno di 40 milioni di euro è consapevole che non potrà fare sua la Sampdoria.