Sampdoria, rafforzata vigilanza per Garrone: “Tra gli obiettivi sensibili”

Clima tesissimo in quel di Genova, sponda Sampdoria , dove le vicende societarie e di campo stanno coinvolgendo tifosi, dirigenti ed ex.

In particolare nelle ultime ore c'è stato un duro botta e risposta tra il tifo organizzato blucerchiato e l'ex presidente Edoardo Garrone che ha portato a dove rafforzare la vigilanza nei luoghi di residenza e di lavoro per l'ex patron.

Sul tema si è espresso anche il prefetto Renato Franceschelli che a Il Secolo XIX ha spiegato: "Il nome di Garrone è inserito nell'elenco degli obiettivi sensibili, come altri. Io non ho ricevuto richieste formali d'incontro, ma sono disponibile a parlare con chiunque. Se sarà necessario affrontare il tema della sua protezione, anche nel corso del Comitato per l'ordine pubblico, lo faremo".