Sampdoria, Ravaglia: “Obbligati a sognare la salvezza finchè la matematica non ci condanna”

Il portiere della Sampdoria Nicola Ravaglia ha parlato a Dazn del difficile momento blucerchiato con i calciatori che non percepiscono lo stipendio da tre mesi: “E' una stagione molto complicata e noi possiamo concentrarci sul campo, ma non possiamo controllare la situazione societaria. Siamo obbligati a onorare questa splendida maglia e avere rispetto della nostra gente. In questi anni ho lavorato ogni giorno al 100% e sono stato sempre professionale al massimo. Sono felice per essermi tolto qualche soddisfazione potendo giocare in campionato. Io sono un sognatore e sarebbe bello arrivare alla salvezza. E' difficile ma finchè la matematica non ci condanna siamo obbligati a sognare".