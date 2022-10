Sampdoria, rebus allenatore: un ‘indizio’ arriva dall’ex presidente Mantovani…

Altra sconfitta per la Sampdoria in campionato, questa volta contro il Monza, e decisione inevitabile per mister Giampaolo: esonerato dopo otto giornate. Adesso è caccia al sostituto con Claudio Ranieri, che ha allenato la Sampdoria dal 2019 al 2021, e Roberto D'Aversa, predecessore proprio dell'attuale allenatore della Sampdoria e ancora sotto contratto fino al 2023, tra i favoriti.