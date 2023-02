Sampdoria, retroscena dopo Monza: confronto acceso tra Romei e arbitro Chiffi

"Samp: mal di testa e silenzio a Monza. Confronto acceso Romei-Chiffi". Sono queste le parole scelte da Il Secolo XIX per tornare sull'ultima gara di campionato giocata dai blucerchiati contro i brianzoli.

Un 2-2 che ha fatto male alla Sampdoria e che ha visto mister Stankovic uscire a testa bassa e anche in lacrime per come si è poi conclusa la gara con quel rigore assegnato nel recupero ai padroni di casa che ha fissato il risultato sul pari.