Sampdoria, retroscena Gabbiadini: entrato “tardi” con lo Spezia per un motivo

L'attaccante, infatti, è entrato a gara in corso e precisamente al 26esimo minuto di gioco del secondo tempo. Secondo quanto riportato da sampnews24.com, però, il fatto di non farlo entrare prima sarebbe stata una scelta dettata dalle condizioni fisiche dell’attaccante e non da una questione tecnica.

Durante la settimana di allenamento, pare che Gabbiadini avesse accusato una condizione fisica non ottimale che, per un atleta reduce dall'intervento per la rottura del legamento crociato, avrebbe potuto portare rischi troppo elevati. Per questo motivo, opinione condivisa anche dallo staff medico blucerchiato, il suo impiego è stato ridotto agli ultimi venti minuti di gara.