Sampdoria, retroscena Stankovic: in lacrime a fine gara col Monza

Un penalty che sa di beffa dopo la prestazione della squadra di Stankovic e, forse, è proprio per questo che lo stesso allenatore non ha parlato nel post gara. Anzi. Il mister della Samp è stato visto uscire dal campo proprio negli istanti del calcio di rigore assegnati ai brianzoli. I media presenti a bordocampo lo hanno visto in lacrime e deluso dal risultato che stava per maturare (2-2 finale).