Sampdoria, riappare Di Silvio. Lite con i tifosi sui social: “I conti li facciamo alla fine”

Botta e risposta social tra il presunto intermediario dello sceicco Al Thani nella trattativa per l’acquisto della società blucerchiata.

In casa Sampdoria si torna a parlare di Francesco Di Silvio, produttore cinematografico e presunto intermediario dello sceicco Al Thani nella trattativa per l’acquisto della società blucerchiata. In realtà è proprio l'uomo ad essere "riapparso" via social per rispondere ad alcuni tifosi del club di Genova e alle loro provocazioni.

Molti sostenitori del club hanno accusato l'uomo di aver parlato troppo e di non aver concluso nulla, ovviamente, usando toni ben diversi. Dal canto suo Di Silvio ha risposto duramente: "I conti li facciamo alla fine, gli altri Cerberus Barnaba che hanno detto c***te neanche un insulto, invece chi sta facendo le cose senza speculare viene insultato, vedrai che parlerò con trasparenza con i tifosi e come sempre la verità salterà fuori".

Ad un utente che stava pubblicando diversi commenti: "Ascolta, questa è l’ultima volta che ti rispondo mi hai rotto i cog***ni, alla fine si fanno i conti poi quando ci vedremo, semmai ci vedremo, te lo spiegherò in tutte le lingue, e non dietro ad un computer. Non ti rispondo più".

E ancora: "Non sono uno che ama essere preso in giro, soprattutto quando uno lavora per il bene delle cose, in questo caso della vostra Sampdoria".