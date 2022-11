Sampdoria, riflessioni su Stankovic: ci sarebbe già l’alternativa

C'è la sosta per il Mondiale che potrebbe essere utile per ragionare, parlare e guardare al futuro con serenità ma è anche vero che qualcosa andrà fatto. In tal senso, parlando a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha spiegato come la Sampdoria rifletterà proprio sulla posizione di Stankovic in questi due mesi, prima di tornare in campo a gennaio. Al momento le ipotesi di un esonero sono remote, ma in caso dovessero arrivare la società starebbe valutando ClaudioRanieri come sostituto.