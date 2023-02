Sampdoria, Rincon: “Abbiamo un obbligo da qui alla fine del campionato”

Una buona partita con qualche rammarico. Non basta la prestazione alla Sampdoria per portare a casa dei punti dall'Olimpico contro la Lazio. I biancocelesti si sono imposti 1-0 con la rete di Luis Alberto e i blucerchiati sono rimasti a bocca asciutta e con un pizzico di rammarico. La conferma arriva dalle parole di Tomas Rincon ai canali ufficiali del club di Genova.

"Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo cercato di limitare le potenzialità della Lazio. Ci è mancata pazienza negli ultimi metri del campo per valorizzare le occasioni create. La squadra è stata presente, dispiace non aver portato a casa punti", ha detto il centrocampista.

Poi, parlando da vero leader del gruppo, El General ha aggiunto: "I ragazzi stanno facendo un buon lavoro, non è semplice presentarsi su un campo così in queste condizioni. Bisogna mantenere alta la positività quotidiana per fare bene la domenica. Abbiamo l’obbligo di crederci finché la matematica non ci condanna, nel calcio può succedere di tutto".