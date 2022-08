Sampdoria, Rincon attende la Juventus: “Grandi ricordi, non partiamo sconfitti”

Iniziato il weekend di Serie A che sarà lunghissimo sino al prossimo lunedì quando in campo, per la seconda giornata, andranno Sampdoria e Juventus . A parlare della gara e non solo è stato il centrocampista blucerchiato Tomas Rincon che ha ricordato a Tuttosport anche il suo passato bianconero.

Spostandosi poi al presente e alla sfida di campionato El General non ha dubbi: "Loro saranno in corsa per lo scudetto. Conosco l'ambiente e so che lì si lavora e si pensa solo allo Scudetto. La partita di lunedì? Noi non partiamo sconfitti contro nessuno. Tanto meno quando giochiamo a casa nostra. Giocare a Marassi è sempre difficile per tutti".