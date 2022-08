Sampdoria, Rincon: “Qui nuovi stimoli grazie a Giampaolo. Contro l’Atalanta…”

Tomas Rincon è carico e motivato per la nuova stagione della sua Sampdoria . Dopo un precedente campionato non al meglio, la rosa blucerchiata ha intenzione di partire forte e fare bene. Intervistato da Il Secolo XIX, El General ha commentato i temi caldi di questi mesi estivi di preparazione e anche il prossimo debutto in Serie A che vedrà la squadra di Genova sfidare l'Atalanta.

PERSONALE - Rincon ha spiegato subito le grandi motivazioni personali per questa annata: "Nella Samp ho trovato stimoli che mi permettono di essere motivato nel lavoro quotidiano, ho voglia di mettermi a disposizione della squadra. Possiamo fare un anno più tranquillo dell’ultimo, chiudere più in alto in classifica. Per farlo bisogna lavorare giorno per giorno, essendo grati per il lavoro che facciamo". E ancora: "Io una guida? Se i giovani vedono in me un riferimento, una persona su cui poggiarsi nella crescita, è una responsabilità che mi rende orgoglioso".