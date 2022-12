Sampdoria, Rincon: “Salvezza sfida più difficile della mia vita”

Ritiro invernale durante la sosta Mondiale e Natale per la Sampdoria che pensa al rientro in campo in campionato nel 2023. A parlare di ciò che dovrà accadere alla squadra per rimettersi in marcia e centrare la salvezza è uno dei leader, Tomas Rincon . A Il Secolo XIX , il centrocampista ha spiegato le sue sensazioni a proposito della Serie A, della battaglia che attende la formazione blucerchiata ma anche qualche passaggio sulla vicenda cessione del club.

COMMENTO - "La salvezza della Sampdoria è la sfida calcistica più difficile della mia vita", ha esordito Rincon. "Speriamo di vincere anche questa battaglia. Siamo ancora in tempo ma dobbiamo mettere l'obiettivo comune davanti a tutto". E in vista del 2023 con la ripresa del campionato: "Peggio non si può fare, dobbiamo resettare, imparare dagli errori per fare meglio da gennaio. Siamo ancora in tempo ma la strada è in salita". Spazio anche alla cessione societaria: "Più chiarezza aiuterebbe ma in campo andiamo noi e dobbiamo metterci tutti in discussione. Sogno il Mondiale 2026 con la Vinotinto, a 38 anni, sarebbe bello arrivarci con la Samp ma prima bisogna salvarsi".