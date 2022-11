Sampdoria, Rincon: “Stankovic ci dà una nuova energia. Dispiace per la classifica”

"Mi dispiace che all’inizio la Samp non abbia raccolto quanto avrebbe meritato, perché abbiamo fatto buone partite e poi siamo entrati in un periodo dove ci siamo, per così dire, appesantiti, sul piano fisico e mentale. Non riuscivamo ad ottenere la prima vittoria, né a fare punti. Quando entri in queste dinamiche negative, tutto si complica. Quando si cambia la guida tecnica, l’effetto più immediato è un’iniezione di energia, perché si alza di nuovo la tensione. Mutano i metodi di lavoro, ad esempio. Stankovic ci ha dato questa spinta, adesso dobbiamo essere però bravi noi a sostenere un certo tipo di competitività per affrontare le prossime gare in modo giusto. Con lui abbiamo raccolto quattro punti, c’è ancora tanto da fare. Questa Samp secondo me vale di più rispetto alla situazione attuale, se uno esamina la rosa singolarmente. Però adesso siamo lì, e vuol dire che ce lo siamo meritati. Serve autocritica, proviamo a fare di più. Alla fine parla il campo e bisogna far sì che sia a nostro favore. La cessione? Non ci condiziona. Poi, è chiaro che se avessimo lavorato in altre condizioni sarebbe stato meglio, ma al campo siamo tranquilli. E poi, pensare ad altri discorsi extra- calcio sarebbe negativo perché ci ruberebbe solo energie".