Sampdoria, giocatori rinunciano ad un mese di stipendio

La dirigenza blucerchiata sta provando a concludere con le ultime firme entro la scadenza prefissata a domani, giovedì 16 febbraio. Per saldare il conto servirebbero fra i 10 e gli 11 milioni di euro , disponibilità che attualmente non c’è per l’intera somma.

La soluzione per provare a sistemare i problemi della dirigenza blucerchiata sarebbe già stata adottata in epoca di pandemia. Quest'ultima prevederebbe che i tesserati rinuncino al pagamento della mensilità di dicembre per poi ricevere un bonus a giugno che sarebbe pari al compenso non percepito più una percentuale che verrà aggiunta in caso di salvezza. Nel caso in cui la Sampdoria dovesse retrocedere, all’importo di dicembre sarebbe aggiunta solo una cifra inferiore.