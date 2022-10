Sampdoria-Roma, le formazioni ufficiali

A Marassi la Sampdoria ospita la Roma. Stankovic sceglie il 4-4-2, in avanti spazio a Gabbiadini e Caputo. In regia titolare l'ex Villar. Mourinho punta sulla coppia d'attacco Belotti-Abraham, con Pellegrini alle spalle (Zaniolo in panca). A sinistra gioca El Shaarawy, in mezzo c'è Camara. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 18.30.