Sampdoria-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:30 per la decima giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Sampdoria-Roma si gioca oggi, lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 18:30 per la decima giornata di Serie A. I blucerchiati di Stankovic sfideranno i giallorossi di Mourinho con la voglia di sorprendere e vincere finalmente la prima gara della stagione.

Sampdoria-Roma, la situazione

Dopo il pareggio al debutto sulla panchina della Samdporia, Stankovic ha voglia di stupire davanti al proprio pubblico. Non dovrebbero esserci sorprese tattiche con Gabbiadini, Sabiri e Djuricic alle spalle dell'unica punta Caputo. In difesa, out Murillo per infortunio. Accanto a Colley ci sarà Ferrari.

La Roma, priva di Dybala infortunato, dovrebbe affidarsi a Abraham titolare con Zaniolo e Pellegrini alle sue spalle. Da non escludere anche l'impiego di Belotti.

Probabili formazioni e dove vederla

La sfida di Serie A tra Sampdoria-Roma sarà disputata, come detto, oggi lunedì 17 ottobre alle ore 18:30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova.L'incontro verrà trasmesso in esclusiva da DAZN e per vederlo servirà dunque connettersi con la propria tv smart di ultima generazione all'app della piattaforma. In alternativa si può ricorrere a dispositivi come Google Chromecast, TIMVSION BOX e Amazon Fire Stick Tv, oppure a console di gioco come Playstation e Xbox.

Essendo trasmesso da DAZN, l'incontro tra le due formazioni sarà visibile anche in streaming anche su dispositivi mobili come pc o notebook. In questo caso bisognerà effettuare il log in avendo un abbonamento attivo cliccare sulla partita. Se invece si ricorre a smartphone o tablet, bisognerà scaricare la relativa applicazione, effettuare il log in e scegliere il match.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.