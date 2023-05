Sampdoria, Romei: “Preso impegno di salvare il club e ci sono soggetti interessati”

Il vicepresidente della Sampdoria parla del futuro della società blucerchiata

Ai microfoni di Dazn dopo il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic si è presentato il vicepresidente Antonio Romei. Il dirigente come il mister blucerchiato è parso abbasta provato dopo la sconfitta contro l'Udinese che ha decretato l'aritmetica retrocessione in Serie B dei liguri. Queste le dichiarazioni di Tomei: «Purtroppo è una serata tristissima e dolorosissima per tutto il mondo Samp. Sapevamo che la situazione era compromessa, quando poi succede il dolore è enorme. Dispiace per i tifosi che anche oggi sono venuti qui. Per i giocatori e il mister. È stato un anno difficile e complicato, tutto è girato storto. Non c’è mai stato l’episodio da cui ripartire con fiducia. Un anno fa conquistavamo una salvezza nel derby, lo sport è questo dobbiamo accettarlo. Ora c’è la partita da giocare fuori dal campo. Continueremo a dedicarci all’obiettivo di salvare il club».

LA PROMESSA Romei poi ha dato una speranza ai tifosi blucerchiati in merito al futuro societario: "Come CdA ci stiamo impegnando per fare tutto quello che è nelle nostre competenze per salvare il club. Questo è un impegno che abbiamo e lo sappiamo. Ci sono dei soggetti interessati. Noi abbiamo fatto un piano di ristrutturazione che secondo noi è un punto di partenza per il rilancio del club, adesso è necessario che ci sia un investitore che creda in questo progetto. La Sampdoria è un patrimonio e deve continuare ad andare avanti. Abbiamo 20 giorni per dare noi stessi per dare un futuro alla Sampdoria, ripartendo dalla Serie B che è doloroso, ma da là dovremo ripartire. Tutto quello che potremo fare lo faremo".

LO SFORZO - Romei ha concluso l'intervista rispondendo al perchè il lungo tira e molla per questa cessione del club a nuovi investitori:"Io sono andato via nel 2020, posso rispondere da quello che è successo dal 2022. Ci sono stati soggetti che si sono avvicinati. Noi pensavamo che saremmo rimasti in carica pochi mesi. È una domanda difficile. La situazione debitoria ha la sua rilevanza, ma anche altri club sono stati acquistati in situazioni analoghe. Certo che ci vuole un investitore, non dobbiamo essere pessimisti ma realisti. Ci son soggetti interessati e il tempo c’è, va fatto uno sforzo per mandare avanti la Sampdoria". L'impegno a parole di Tomei c'è ma contano i fatti per fare risorgere la Sampdoria che dopo 11 anni è tornata in Serie B.