Sampdoria, Saba rinuncia a prendere il club. Il comunicato

Altro no per la Sampdoria ed è pesante. Matteo Saba, presidente di Msh Holding, ha diffuso attraverso il proprio sito il seguente comunicato: «In relazione al comunicato numero 03/22 del 21.12.2022 siamo a comunicare che in virtù dei recenti aggiornamenti per quanto riferibile alla Società UC SAMPDORIA SPA, avendo preso atto delle proposte ricevute dalla stessa, tutte reputate non in linea con l’aspettativa dell’azionista di riferimento, ovvero per il tramite del Trust nella persona del Dr Vidal, per ultima, quella del fondo Merlyn Partner, rappresentata dal Dr Barnaba, avendo noi come MSH in corso di formalizzazione un’offerta sulla base dei medesimi importi e modalità, di concerto con il Board of Director della MSH abbiamo decretato di non voler attuare alcuna operazione e/o formalizzazione di offerta di natura vincolante. Siamo a ringraziare il Dr Alberto Bosco Direttore Operativo della UC SAMPDORIA SPA, il quale con professionalità e spirito collaborativo ci ha permesso di comprendere meglio alcune dinamiche e averci messo in relazione con il Dr Vidal a cui auguriamo i migliori successi professionali e con l’auspicio che la società UC SAMPDORIA possa presto trovare quanto necessario per garantire continuità aziendale ed un futuro radioso nel calcio professionista, essendo la stessa una società gloriosa, patrimonio in primis dei tifosi blucerchiati».