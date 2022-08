Sampdoria, Sabiri: “Non vedo l’ora di iniziare, qui darò il massimo”

Abdelhamid Sabiri , fantasista della Sampdoria , ha parlato in vista dell’esordio in Serie A contro l’ Atalanta . Il giocatore blucerchiato è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione e in questa annata vuole confermare il suo valore. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni del canale YouTube della Lega:

"Non vedo l’ora inizi la nuova stagione. Contento per il precampionato, non vediamo l’ora di cominciare, mi trovo bene qui. Stiamo lavorando bene per la nuova stagione. Credo di aver fatto bene, voglio migliorare. Sono in ottima forma per dare il massimo. Omar Colley mi ha aiutato, mi ha preso sotto la sua ala, pronto a darmi una mano, ha avuto un forte impatto. Ho imparato molto da Quagliarella, Candreva e Gabbiadini, ho fatto tesoro dei loro consigli. Onestamente sto cercando di capire la migliore posizione per me. Scorsa stagione ho fatto bene, da mezz’ala, esterno e trequartista. L’idea da mezz’ala mi piace molto, penso ci giocherò molto nella mia carriera".