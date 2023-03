Sampdoria-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 15 per la sfida di Serie A.

Redazione ITASportPress

Sampdoria-Salernitana si gioca oggi, domenica 5 marzo 2023 alle ore 15 per la 25^ giornata di Serie A. Gara importantissima per entrambe le squadre ma soprattutto per i padroni di casa che dovranno cercare la vittoria per dare una scossa al loro campionato.

Sampdoria-Salernitana, le ultime Padroni di casa della Sampdoriain emergenza in avanti. Stankovic, infatti, dovrà fare a meno di Gabbiadini squalificato e anche di Lammers che non appare tra i convocati. Possibile chance dall'inizio per Quagliarella come unica punta ma non è da escludere l'inserimento del neo arrivato Jesé Rodriguez. Per il resto saranno Sabiri e Cuisance a sostenere l'unico attaccante. In porta sempre Audero con davanti Zanoli, Nuytinck, Amione. In mezzo i muscoli di Rincon e la tecnica di Winks.

Nella Salernitana, Sousa si affiderà all'ex Candreva e a Kastanos alle spalle di Dia. In porta l'esperto Ochoa guiderà il reparto difensivo con Daniliuc, Gyomber, Pirola.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Il match tra Sampdoria e Salernitana è in programma, come anticipato, oggi domenica 5 marzo 2023 allo stadio Ferraris di Genova: calcio d'inizio previsto alle ore 15:00.

La partita odierna di Marassi sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vedere la sfida in tv, dunque, sarà necessario aprire l'app di su una smart TV compatibile o utilizzare uno dei tanti dispositivi mobili disponibili nel caso in cui la tv non fosse di ultima generazione.

La sfida, oltre che in tv, si potrà vedere anche in streaming sempre su DAZN tramite sito o app disponibile su pc, smartphone e tablet.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Sabiri; Quagliarella.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Crnigoj, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.