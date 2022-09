Sampdoria, senti Cagni: “Squadra da metà classifica. Ora tocca a Giampaolo”

CAMPIONATO E SALVEZZA - "Ci si salva sempre verso la fine, manca ancora tanto. Logico, devi dare dei segnali, l’unica squadra che non dovrebbe essere lì è la Sampdoria e con le qualità che ha non credo ci rimarrà per molto", ha detto Cagni sulla zona salvezza ed in particolare sui blucerchiati. E ancora sul club di Genova: "Tecnicamente è superiore ad altre che sono lì. C’è qualcosa che non va e bisogna trovare la strada giusta. Io non penso alla retrocessione, per me è da metà classifica almeno".