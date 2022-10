Sampdoria, senti Novellino: “Cessione? Tifosi non meritano tutto questo. Su Stankovic…”

Il commento del mister ed ex blucerchiato sulla situazione della squadra e della società.

Una stagione ancora tutta da giocare così come l'altra partita che la Sampdoria sta disputando fuori dal campo, quella della cessione societaria. Sono settimane intense di voci, rumors e anche qualche timore che, secondo lo storico ex Walter Novellino, la tifoseria blucerchiata non merita di subire.