Sampdoria, serata amara: perde a Udine e retrocede in B dopo 11 anni

Amaro epilogo alla Dacia Arena per la Sampdoria che retrocede aritmeticamente in B. Il cuore non è bastato alla squadra ligure

Giorno triste per la Sampdoria che da oggi è aritmeticamente retrocessa in Serie B. La sconfitta sul terreno dell'Udinese per 2-0 condanna la squadra blucerchiata che non conosce bene ancora qual è il futuro societario. I bianconeri passano subito in vantaggio, grazie a una progressione di Ebosele che poi serve Pereyra. Poco dopo la mezzora, raddoppia Masina di testa. Finale senza nessuna conclusione degna di nota. Udinese che con 46 punti raggiunte la Fiorentina all'ottavo posto. La Sampdoria resta ultima e dopo 11 anni precipita in cadetteria proprio due giorni dopo la promozione in A del Genoa. Oltre al danno la beffa.