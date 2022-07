Sampdoria, sette reti nel test contro il Bienno

Si conclude con sette reti il terzo test stagionale della Sampdoria. Dopo il pareggio contro il Parma di ieri, i blucerchiati hanno superato 7-0 il Bienno, formazione che milita nella Promozione lombarda. Marco Giampaolo schiera la sua squadra con un 4-2-3-1 con Manuel De Luca in attacco supportato da Leris, Bonazzoli e La Gumina. A centrocampo la diga formata da Rincon e Trimboli mentre in difesa davanti a Ravaglia spazio a Bereszynski, Murillo, Colley e Augello. Il risultato si sblocca al terzo minuto con un diagonale di La Gumina mentre quattro minuti Leris coglie il palo. Il primo tempo si conclude con un cross di Bonazzoli per la testa di De Luca che firma il raddoppio.