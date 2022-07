Sampdoria, sfortuna Trimboli: si frattura la clavicola

Il calciatore si è fatto male durante il test in famiglia.

Una brutta notizia arriva dal ritiro della Sampdoria che sta preparando la nuova stagione di Serie A. Infatti, il centrocampista Simone Trimboli ha subito la frattura della clavicola sinistra. Sebbene sui social non siano presenti indicazioni dell'accaduto, dal sito ufficiale del club blucerchiato è possibile leggere l'ultimo report relativo ad allenamenti e test in famiglia.

Proprio in occasione della partitella, il classe 2002 che si stava giocando le proprie carte per confermarsi in prima squadra, ha subito il brutto infortunio.