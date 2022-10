Sampdoria, Giampaolo esonerato: ecco i possibili sostituti

Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Monza, adesso per la Sampdoria si avvicina la svolta nel ruolo di allenatore. Marco Giampaolo è sempre più a rischio e la sua panchina sembra ora destinata a saltare dopo la quarta sconfitta consecutiva in campionato (la quinta nelle ultime sei partite). Decisione praticamente presa da parte del club blucerchiato. In caso di addio di Giampaolo, si aprono due possibilità, entrambi eventuali ritorni: si tratta di Claudio Ranieri e Roberto D'Aversa , predecessore proprio dell'attuale allenatore della Sampdoria e ancora sotto contratto fino al 2024.

Né Marco Giampaolo, oggi in tribuna per squalifica, né il vice allenatore Francesco Conti si presenteranno davanti alla stampa al termine dell'ennesima debacle della Sampdoria. Silenzio stampa in casa blucerchiata: è questa la decisione presa dalla società dopo il 3-0 subito al Ferraris per mano del Monza che conferma l'ultimo posto in classifica. Il clima attorno a Giampaolo si fa opprimente. Nelle prossime ore ci saranno novità sulla delicata posizione del tecnico blucerchiato, che vede la sua squadra all'ultimo posto in classifica, ora solitario dopo il punto della Cremonese contro il Lecce.