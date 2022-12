Sampdoria, sirene dalla Premier League per un big

Vicende societarie, voglia di ribaltare la situazione in campionato ma anche i rumors di mercato. Situazione complessa in casa Sampdoria, per via delle note vicenda appena citate. In modo particolare, adesso, iniziano le voci sulle possibile mosse di calciomercato. In tal senso, sono davvero tante le possibilità che riguardano anche alcuni dei big della squadra.