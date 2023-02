Sampdoria, è corsa contro il tempo: si cerca l’accordo con i tesserati

Corsa contro il tempo per la Sampdoria , che deve chiudere gli adempimenti retributivi entro domani, 16 febbraio. Ceduti Sabiri e Colley , che hanno portato nelle casse diversi milioni di euro è stata anche trovato un accordo con le banche. Quest'ultime hanno deciso di anticipare crediti già maturati, senza però erogare altre linee di finanziamento. Il prossimo passo fondamentale sarà trovare l’intesa con i tesserati .

Da parte dei calciatori, guidati dai due leader dello spogliatoio Emil Audero e Fabio Quagliarella , c’è una disponibilità di massima a convertire le retribuzioni dell’ultima mensilità del 2022 in un bonus salvezza, a dimostrazione sia dell’attaccamento alle sorti della squadra, sia della fiducia nella permanenza in Serie A, nonostante una classifica sempre più negativa.

Un atteggiamento collaborativo che testimonia il rapporto costruttivo tra la dirigenza e il gruppo, a fronte delle chiassose pressioni dell’ex presidente Ferrero. Gli accordi sono necessariamente individuali e non di squadra, ma tessera dopo tessera il puzzle è in via di completamento. Tra i soggetti interessati, anche gli allenatori tuttora sotto contratto ma esonerati nel corso del tempo: Roberto D’Aversa, a scadenza nel prossimo giugno, e Marco Giampaolo che ha ancora un anno di contratto. Da parte di entrambi c’è una disponibilità di massima alla risoluzione, con l'obiettivo di venire incontro alla società.