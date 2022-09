Sampdoria, Skriniar e il legame con Giampaolo: “Devo tutto a lui”

Milan Skriniar , difensore dell' Inter , è approdato in nerazzurro dopo la sua prima esperienza italiana con la Sampdoria . Il centrale slovacco è rimasto legato all'attuale tecnico dei blucerchiati Marco Giampaolo , che l'ha fatto proprio esordire in Serie A. In un'intervista a Dazn, Skriniar ha ricordato la sua avventura nella Doria. Queste le sue parole:

"Devo tutto a Giampaolo. Tante volte, quando faccio interviste o vedo Giampaolo, lo ringrazio sempre. All'inizio - ricorda a Dazn il capitano della Nazionale slovacca - ho sbagliato qualche partita, ho preso anche rosso, fatto qualche rigore, ma lui mi supportava sempre. Magari vedeva qualcosa in più che magari gli altri non lo vedevano in me. Pensavo che fosse difficile la Serie A, ma lo è ancora di più di quanto mi aspettassi. Devi essere sempre posizionato bene, di taglio, vedere gli attaccanti, la palla... Lavoravamo ogni giorno su queste cose qua e ciò mi ha reso un difensore più forte". Skriniar venne scovato dall'allora capo osservatori Pecini nello Zilina: "Io arrivai a fine gennaio, a metà campionato, ero contento di avere questa possibilità, ma era molto difficile per me. Non parlavo italiano, il trasferimento si fece in 3 giorni, ero a Dubai con l'Under 21, mi chiamarono e dissi: 'Vado subito'. Feci 2 partite fino a fine campionato, non giocavo quasi mai, tante volte mi allenavo fuori rosa, ma anche queste cose mi hanno reso più forte e mi hanno aiutato".