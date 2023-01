Sampdoria, sorriso per Stankovic: tre rientri importanti in gruppo

Una stagione molto complicata ma ancora tutta da giocarsi. Parliamo della Sampdoria che con Dejan Stankovic deve concentrarsi al meglio per i prossimi impegni. Il primo sarà contro l'Udinese in campionato dove servirà dare il massimo per trovare punti preziosi.

In tale ottica potrebbero esserci buone notizie per la squadra con tre giocatori rientrati in gruppo. Uno di questi è Fabio Quagliarella la cui esperienza, specie nelle gare decisive, potrebbe fare la differenza.

Sul sito della squadra blucerchiata, nelle scorse ore è arrivata la notizia relativa appunto alle condizioni del bomber e anche di altri calciatori: "La Sampdoria si è rimessa in moto a Bogliasco in vista della sfida con l’Udinese, in programma domenica al “Ferraris” (ore 12.30). Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una seduta pomeridiana caratterizzata da una prima fase di attivazione in palestra, quindi riscaldamento atletico sul campo, palla a mano e una serie di partitelle ad alta intensità in spazi ridotti. Anche Nicola Murru, Fabio Quagliarella e Ignacio Pussetto si sono allenati con il gruppo. Sessioni differenziate per Andrea Conti e Manuel De Luca. Domani (oggi ndr), giovedì, è in programma un allenamento mattutino".