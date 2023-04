Sampdoria, sottoscrizione bond ha una scadenza: la data

Si devono stringere i tempi in casa blucerchiata per rispettare ogni scadenza. Una di queste riguarda la sottoscrizione del bond.

I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro della Sampdoria chiamata a rispettare le scadenze. Una di queste, importantissime, riguarda la sottoscrizione del bond che garantirebbe le risorse necessarie per rispettare gli impegni fiscali che attendono i blucerchiati nelle prossime settimane.

In tal senso, c'è una data importante per segnata sul calendario del club ligure, quella del 30 aprile.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, il prestito obbligazionario convertibile garantito permette, a chi lo sottoscrive, di investire dei soldi nella Samp ricevendo le sue azioni in pegno, che riscuoterà se alla scadenza la somma non gli fosse restituita. Il bond è comparso nel novembre del 2022, ed è stato proposto da Banca Sistema, e da allora è stato accostato a diversi soggetti finanziari, a partire dalla Wrm Group di Raffaele Mincione.

La data del 30 aprile è quella stabilita oltre la quale non si può andare. In realtà la scadenza potrebbe essere prorogabile in caso di negoziazioni in corso, anche se il bond non può andare oltre la metà di maggio. La sottoscrizione del bond resta, ad oggi, lo strumento più efficace per il CdA di attrarre investitori ed evitare il fallimento.