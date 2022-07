Sampdoria spreca e fa 1-1 col Parma. Grande prestazione del blucerchiato Yepes

In gol Juric per i ducali pareggio di Leris per i blucerchiati

Redazione ITASportPress

Nella seconda amichevole stagionale, disputata questo pomeriggio nel centro sportivo di Temù in Val Camonica, la Sampdoria ha pareggiato contro il Parma col risultato di 1-1. Al gol del ducale Juric nel primo tempo, vantaggio nato su disattenzione della retroguardia ligure, ha risposto il blucerchiato Leris che ha sfruttato una respinta maldestra del portiere Colombi dopo una forte conclusione su punizione di Sabiri. Risultato che sta stretto alla Sampdoria che meritava la vittoria per quanto prodotto in attacco, ma il Parma si è difeso bene e mister Pecchia può essere soddisfatto della prova dei suoi giovani.

PARTITA - Approccio buono della Sampdoria e Candreva e Sabiri hanno sfiorato il gol. Poi nel finale della prima frazione è arrivato il gol di Juric che con un perfetto diagonale ha trafitto Audero. In avvio di ripresa il pareggio di Leris che ha rimesso il risultato in equilibrio e ridato più vivacità al gioco della squadra di Giampaolo che è andata vicinissima al 2-1 con Verre che si è fatto respingere la conclusione da Colombi e così l'estremo difensore ducale ha rimediato all’errore del pareggio blucerchiato. Ritmo che è rimasto alto per tutto il match anche dopo il valzer delle sostituzioni con Giampaolo e Pecchia che hanno mandato in campo molti giovani nel quarto d’ora finale.

CHE BRAVO YEPES - Nel complesso primi 25’ di dominio Sampdoria con Sabiri molto bravo nelle due fasi. Ma a mettersi maggiormente in evidenza in questa amichevole di metà luglio è stato il 19enne centrocampista spagnolo, Gerard Yepes che somiglia molto all'ex Torreira. Sicuramente dopo questi 90’ sarà difficile cederlo e Giampaolo ci penserà tanto prima di lasciarlo andare via a farsi le ossa in un altro club. Buona anche la prestazione di Depaoli in questo test assai attendibile in avvicinamento alla Coppa Italia (5 agosto con la Reggina al "Ferraris") e al campionato (13 agosto debutto a Marassi con l’Atalanta). Tantissimi tifosi sistemati nelle collinette sovrastanti il terreno di gioco, hanno approfittato di questa giornata pre festiva per vedere da vicino le squadre. Alla fine tutti contenti in campo e fuori visto che le due tifoserie sono gemellate.

Tabellino

Sampdoria Parma 1-1

MARCATORI: 34′ Juric, 52′ Leris.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero (75′ Ravaglia); Depaoli (75′ Somma), Ferrari (75′ Farabegoli), Colley (66′ Murillo), Murru (66′ Augello); Yepes; Candreva (46′ Leris), Rincon (66′ Trimboli), Verre (75′ Askildsen), Sabiri (75′ Stoppa); Caputo (66′ Quagliarella). A disposizione: Falcone, La Gumina, Bonazzoli, Malagrida, De Luca. Allenatore: Giampaolo.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola (46′ Colombi); Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Sits, Vazquez, Mihaila; Inglese. A disposizione: Corvi, Dierckx, Buayi-Kiala, Camara, Circati, Benedyczak, Coulibaly, Sohm, Tutino, Marconi, Zagaritis, Osorio, Bonny. Allenatore: Pecchia.

ARBITRO: La Penna di Roma 1. Assistenti: Trinchieri di Milano e Ceccon di Lovere.