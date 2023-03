Sampdoria, stagione finita per Audero: necessario intervento

Brutte notizie per la Sampdoria, che dovrà fare a meno di Emil Audero per il resto della stagione. Il primo portiere dei blucerchiati si è fermato in allenamento la scorsa settimana e ha dato forfeit per la sfida contro la Juventus. Dopo aver fatto gli esami e gli accertamenti del caso, il club ha comunicato tramite i propri profili social che l'estremo difensore dovrà sottoporsi ad un intervento e per tale motivo non scenderà più in campo nel corso dell'attuale stagione. La prognosi è un problema alla spalla, su cui si interverrà chirurgicamente nei prossimi giorni.