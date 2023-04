Sampdoria, Stankovic: “A Lecce sarà una bella battaglia”

Dejan Stankovic non si arrende e presenta così la sfida di domani contro il Lecce

«Il nostro obbligo è trovare il modo di andare avanti». Da buon combattente Dejan Stankovic non si arrende e presenta così la sfida di domani contro il Lecce. «Con la Cremonese è stata una bella botta, una batosta – spiega a poche ora dalla partenza per Lecce -. Era una partita che controllavamo, non dava l’impressione di poter finire in quel modo ma è andata così e ci ha lasciato senza fiato. Il nostro obbligo da qui alla fine è fare belle prestazioni per la Sampdoria, la Sampdoria se lo merita. Non vedo altra via».

Gruppo. «Come hanno reagito i ragazzi? Sono dispiaciuti ma hanno lavorato bene – prosegue il mister -, da loro mi aspetto una reazione di gruppo. Purtroppo da gennaio ad oggi abbiamo perso 7 punti dopo l’80’. È un dato di fatto. Ci è capitato diverse volte di non essere presenti e siamo stati penalizzati tanto. Dobbiamo essere concentrati, sia se siamo in vantaggio sia se stiamo pareggiando: se non riesci a vincerla non devi perderla».

Battaglia. Infine uno sguardo all’avversario. «Il Lecce sta facendo un buon campionato – conclude Stankovic -. Sono sempre in partita, hanno giocatori che possono risolverla con una giocata. Sono belli organizzati, tosti, giocano a viso aperto anche con le grandi. Meritavano sicuramente qualcosa in più in questo ultimo periodo. Sarà una bella mattinata e sarà una bella battaglia».