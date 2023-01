Sampdoria, Stankovic: “Affrontare l’Atalanta senza paura”

«Andiamo ad affrontare l’Atalanta con rispetto ma senza paura». Dejan Stankovic presenta così la trasferta di Bergamo, dove domani sera, sabato, la Sampdoria scenderà in campo al “Gewiss Stadium”. «Dobbiamo inseguire la continuità di prestazione che non è mai mancata da quando il campionato è ripartito – sottolinea il mister dalla sala stampa del “Mugnaini” -. Con Empoli e Udinese abbiamo giocato due buone partite anche se sfortunate, ma non dobbiamo abbatterci: in campo serviranno coraggio e fiducia».