Sampdoria, Stankovic: “Buon atteggiamento ma poco lucidi in attacco”

Un punto col Bologna finora ma l'atteggiamento della sua squadra si comincia a vedere. La reazione della Sampdoria con la cura del tecnico Dejan Stankovic si intravede ma la sconfitta di stasera contro la Roma complica i piani del serbo che commenta così ai microfoni di DAZN il ko a Marassi: “Non posso dire nulla ai ragazzi, la sconfitta brucia ma siamo stati all’altezza di una grande Roma. Il rigore è stato perfetto per i giallorossi visto che è arrivato in avvio di gara ed ha messo in discesa la loro partita. Infatti hanno controllato la gara bene con la difesa che hanno e noi qualche errore lo abbiamo commesso. L’atteggiamento è stato buono e continueremo a lottare così perchè crediamo di poterci salvare con un pubblico così caloroso. Stasera siamo stati poco lucidi davanti ma fare gol a questa Roma non è facile. Adesso abbiamo di bisogno un po' di tranquillità che ci potrà servire anche per sfruttare meglio le occasioni da rete visto che anche stasera negli ultimi 25 metri siamo stati poco lucidi ma la vittoria arriverà". Rigore? Le regole vanno rispettate. Mourinho dice che ci salveremo? Lo ringrazio ma dobbiamo eliminare prima le nostre debolezze”.