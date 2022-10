Sampdoria, Stankovic: “Calciatori spettacolari come i tifosi. L’Inter? Non ci penso”

Primo sorriso in campionato per la Sampdoria che ha conquistato i primi tre punti del campionato stasera battendo allo Zini la Cremonese. I liguri sono diventati più lucidi col passere dei minuti della partita e hanno punito nel finale i grigiorossi con il difensore Colley. Merito anche del tecnico Dejan Stankovic che ha dato una scossa alla Sampdoria infondendo coraggio e cambiando anche diversi elementi nel corso del match, scelte decisive. Soddisfazione piena per il mister blucerchiato che analizza così la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "I ragazzi sono stati spettacolari così come i nostri tifosi in curva. Abbiamo sofferto, creato tanto e vinto con la voglia e il sacrificio. Alla fine la fortuna ti premia. Prestazione buona e non sono deluso per il primo tempo non perfetto. Io cercavo di trovare il modo per far star bene i ragazzi in campo che hanno dato tutto contro la Cremonese. Il merito della vittoria è di tutti e non faccio una classifica di chi ha fatto meglio". Audero e Gabbiadini? "Non ho dubbi se affermo che loro sono giocatori di valore e spessore. Sono stati monumentali e sono davvero forti. Non penso all'Inter che incontreremo nella prossima partita"