Sampdoria, Stankovic: “C’è pressione e il momento è difficile. Poi gli episodi ci vanno contro”

La sconfitta contro il Bologna complica di molto i piani salvezza della Sampdoria. Il tecnico Dejan Stankovic analizza ai microfoni di Dazn il ko interno: "La partita contro l'Inter ci ha portato via tante energie. L'inizio non è stato brillante anche se il Bologna non ha fatto tanto in questo frangente di gara. Poi è stato bravo Soriano che ha sfruttato un nostro errore di superficialità e siamo andati sotto. Il secondo tempo è stato diverso e con i subentrati abbiamo cambiato la nostra gara, ma quando sembrava che potevamo andare in vantaggio il solito episodio contrario. I rigori si possono sbagliare ma in quel momento no, ed è stato un contraccolpo per noi. Nonostante l'incoraggiamento dei tifosi siamo usciti battuti perdendo una partita importante per il nostro cammino. C'è da dire che c'è un po' di sfiducia e i ragazzi giocando sempre con l'acqua alla gola ne risentono. La pressione è notevole e si vede anche nel numero dei passaggi sbagliati. Alla salvezza dobbiamo crederci fino alla fine e chi non se la sente lo dica ma non temo che questo succeda".