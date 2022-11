Sampdoria, Stankovic: “Commettiamo tanti errori. Con il Lecce partita della vita”

Terza sconfitta consecutiva per la Sampdoria, oggi caduta in trasferta sul campo del Torino. La prestazione dei blucerchiati analizzata ai microfoni di Dazn dal tecnico Dejan Stankovic: "Ci mancano gol e punti e diventa frustrante poi giocare quando vai sotto al primo errore. Stasera ai ragazzi rimprovero un po' di mancanza di concentrazione nella nostra area di rigore. Si commettono errori che ci costano caro. Contro un Torino organizzato e fisico abbiamo creato qualcosa ma il momento è così, ci va tutto storto. Da fuori è facile fare analisi ma quando sei in campo e una partita ti pesa una tonnellata è dura. Non posso prendermela con i ragazzi a noi manca la tranquillità e questo ci fa andare in confusione e spesso sbagliamo il più semplice passaggio. Non abbiamo fatto una prestazione cattiva ma poi mezzo errore facciamo e subiamo gol. Così è stressante e difficile. Guardiamo avanti visto che sabato ci aspetta la partita della vita contro il Lecce. Ci mancano alcuni calciatori e siamo in piena emergenza ma chi scende in campo dà il 120% come oggi ma a volte non basta".