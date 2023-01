Sampdoria, Stankovic: “Io ci credo alla salvezza se giocheremo con questo atteggiamento”

Il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta contro il Napoli: "Partita tosta, preparata bene e fino al gol dei nostri forti avversari non eravamo inferiori a loro. Il Napoli è squadra completa che fa anche un bel calcio e metterli in difficoltà non è facile. Nonostante la sconfitta ho visto una prova buona dei ragazzi che sono stati compatti, coraggiosi fino al gol poi in 10 uomini è stata difficilissima. Abbiamo tenuto bene il campo fino alla fine e faccio i complimenti alla mia squadra. Abbiamo da inseguire il nostro obiettivo che passa da altre partite con avversari alla nostra portata dunque archiviamo il match di stasera. Sono fiducioso però se metteremo in campo questo atteggiamento, questa voglia e questa umiltà. Io ci credo alla salvezza. Sono orgoglioso dei miei calciatori che non hanno colpe di questa sconfitta visto che hanno dato tutto ma non è bastato. Usciamo a testa alta e mi porto a casa cose buone tranne ovviamente il risultato. Ci dobbiamo salvare come gruppo che c'è. Come sempre i tifosi sono stati straordinari e hanno intonato cori per Sinisa e Gianluca. Mi sono emozionato e li ringrazio per aver dimostrato il loro sentimento. I tifosi sono la nostra forza e i miei ragazzi oggi non li hanno delusi"