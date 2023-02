Sampdoria, Stankovic: “Contro il Monza voglio vedere più cattiveria davanti alla porta”

«Finalmente è finito il mercato». Dejan Stankovic mette un punto sul mese di gennaio appena concluso e guarda con fiducia alla trasferta di Monza, la prima a trattative stoppate. «I ragazzi che sono arrivati hanno lavorato alla grande – sottolinea dal “Mugnaini” di Bogliasco -. Cuisance, Günter e Ilkhan hanno dimostrato voglia, spirito di sacrificio e motivazione. È stata una settimana positiva per tutta la squadra: siamo pronti per un’altra sfida che non sarà facile, serviranno forza, compattezza e determinazione. Con la continuità di prestazione dobbiamo sfruttare il momento positivo che arriverà, sono sicuro che arriverà».