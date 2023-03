Sampdoria, Stankovic: “Contro la Salernitana giocare senza paura”

Emergenza. Anche con la Lazio, la buona prestazione non è bastata per conquistare punti. Adesso servirà una prova di maturità. «Dobbiamo dare continuità alla prestazione di Roma che è stata una delle più positive sia dal punto di vista tecnico-tattico che sotto l’aspetto fisico – prosegue Stankovic -. Abbiamo tenuto testa ad una squadra che nell’anticipo di questo turno ha battuto il Napoli e questo aspetto ci deve dare ancora maggior forza e consapevolezza nei nostri mezzi, nonostante la situazione di emergenza che si ripresenta questa volta in attacco. Detto ciò, non vogliamo alibi: sarà compito mio mettere in campo la formazione migliore e chi scenderà in campo lo farà nella condizione mentale giusta per giocare a viso aperto».