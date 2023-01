Sampdoria, Stankovic: “Contro l’Udinese è mancato solo il gol. Alla salvezza ci credo”

La Sampdoria ha un grande problema che non risolve ancora: fare gol. Anche oggi la prestazione contro l'Udinese c'è stata anche se i blucerchiati vanno a casa senza punti. Pesano gli errori di Gabbiadini, Vieira e Djuricic come spiega il tecnico Dejan Stankovic ai microfoni di Dazn: "Difficile accettare il momento e questo risultato. Oggi ci è mancato solo il gol visto che abbiamo costruito quattro occasioni nitide ma tutte fallite. L'approccio è stato buono e con questo tifo spettacolare abbiamo messo in difficoltà l'Udinese ma purtroppo se non fai gol in Serie A poi ti puniscono come è successo oggi. Il gol friulano per me è viziato da un fallo in area non rilevato dall'arbitro. La prestazione c'è stata e bisogna continuare a lavorare perchè io alla salvezza ci credo ancora. Non ho una spiegazione diversa per uscire fuori da questo momento difficile. Bisogna essere più cinici e determinati e metterla dentro. Sono molto dispiaciuto anche per non aver regalato una gioia a questi straordinari tifosi. Adesso pensiamo all'Atalanta cercando di dimenticare questo pomeriggio".