Sampdoria, Stankovic: “Dopo il 2-2 si è spenta la luce. E’ una botta forte”

Un amareggiato Dejan Stankovic ai microfoni di Dazn ha commentato la sconfitta della sua Sampdoria contro la Cremonese: “Sono deluso e dispiaciuto per i nostri tifosi e per i ragazzi che hanno dato tutto. Non immaginavo un finale di gara così dopo un bel primo tempo dove abbiamo creato tanto. Purtroppo abbiamo subito gol nel nostro momento migliore e come succede spesso anche episodi sfavorevoli ci condannano. La reazione nella ripresa c'è stata e sul 2-1 abbiamo creduto di farcela poi nel finale molti dei miei uomini volevano la sostituzione per diversi problemi fisici. Ma i ragazzi hanno dato tutto e lottato fino al 97'. Questa sconfitta è amara e arriva dopo una buona partita. Dopo il 2-2 abbiamo spento la luce e non siamo riusciti a ripartire e mentalmente siamo crollati subendo il 3-2. Oggi ci serviva la vittoria e l’avevamo preparata bene la partita ma questi errori ci costano tanto. Io sto qui a lottare fino alla fine e non ho altre idee e pensieri e con i ragazzi daremo tutto fino all'ultima partita. Sarà difficile motivare la squadra domani, ma adesso troverò le parole giuste. I ragazzi non vogliono rassegnarsi alla retrocessione anche se quella di oggi è una botta forte che ti toglie il respiro ma bisogna andare avanti".