Sampdoria, Stankovic: “Esultanza di Pellegri sotto la gradinata fa male”

Il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha commentato il match di Marassi contro il Torino ai microfoni di Dazn: "E' complicato adesso parlare di calcio. Dopo Firenze mi sono vergognato volevo scappare perchè non sono abituato a perdere 5-0 ma dopo ci siamo chiariti con i ragazzi e ho deciso di andare avanti insieme fino alla fine. Le difficoltà sono tante e non volevo che si ripetessero oggi queste debacle. Oggi mi sono commosso sotto la gradinata e mi piace che ci siamo tutti compattati. Io proteggo la mia squadra che ha il cuore e ha dimostrato coraggio e orgoglio. Se parliamo della partita contro il Torino, male il primo tempo deboli nei contrasti contro una squadra organizzata e tosta. Poi meglio nel secondo tempo e i ragazzi hanno dato tutto. Dispiace l'esultanza di Pellegri (ex Genoa ndr) sotto la gradinata con le mani nelle orecchie perchè è come mettere sale sulla ferita aperta. La nostra gente non merita questo ma sono sicuro che il giocatore granata poi capirà e mi ha fatto piacere che il tecnico Juric si sia scusato".