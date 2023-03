Sampdoria, Stankovic: “Sul 3-2 fallo di mano di Rabiot. Sul 2-2 eravamo in partita”

Un bel primo tempo non è bastato alla Sampdoria per portare via punti dallo Stadium. La Juve nella ripresa ha chiuso l'incontro vincendo 4-2 e per i blucerchiati solo qualche sprazzo di bel gioco e tanti rimpianti. Il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha commentato la partita ai microfoni di Dazn: "La mia squadra ha dato tutto contro un avversario molto forte che con i punti guadagnati sul campo sarebbe secondo. Purtroppo nonostante un'ottima gara perdiamo per due episodi che ci hanno condannati e pesano in classifica. Eppure siamo stati bravi a recuperare la partita quando eravamo sotto di due gol. Non abbiamo perso lucidità e continuato a giocare. Sul 2-2 con un pò di precisione potevamo anche andare in vantaggio. Mi sono arrabbiato con i ragazzi per i gol subiti per troppi errori di lettura sui cross e in area. Tre palle messe in mezzo e non letti bene. Nella ripresa ci siamo abbassati poi con le sostituzioni ho cercato di cambiare qualcosa ma c'è stato un errore dell'arbitro perchè il fallo di mano di Rabiot del 3-2 è netto. Non voglio passare per stupido ma il 3-2 della Juve non è regolare e c'era anche un altro episodio non visto dall'arbitro per una gomitata al nostro calciatore Amione. Comunque andiamo avanti e continuiamo a lavorare e migliorare cosa oggi non è stato fatto bene".