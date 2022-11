Sampdoria, Stankovic: “Frustrante perdere cosi. I fischi dei tifosi sono giusti”

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine della gara di Marassi. La squadra blucerchiata ha perso contro la Fiorentina disputando una partita incolore. Le dichiarazioni del mister serbo ai microfoni di DAZN: ”La Fiorentina, come ho detto prima della partita, ha meno punti rispetto a quelli che potrebbe avere per la qualità della rosa. È costruita bene, soprattutto ha tanti giocatori chepossono ruotare. Prendere gol dopo tre minuti ha condizionato tutta la gara. Avevamo l’opportunità di fermare il gioco e fare fallo nella circostanza del gol, invece siamo stati poco lucidi. In questi casi dobbiamo mettere maggiore attenzione. Abbiamo giocato contro una squadra che ha velocità, tecnica ed esperienza. Subire gol da corner mi dispiace tanto perché sull’1-0 sei ancora in partita. È frustrante perdere e sappiamo che c’è da lavorare. Ti prepari durante la settimana, poi entri in campo per fare bene e prendi gol nei primi tre minuti. Questo non mi va giù. Abbiamo perso troppe partite in casa e oggi chiedo scusa ai nostri tifosi che ci sono sempre e ci sostengono. La pazienza può finire. Ci sono ancora due partite, vediamo cosa succede dopo il Lecce. Poi faremo bene i calcoli. Nonostante gli errori, oggi i ragazzi hanno dato tutto. Ma bisogna essere pericolosi davanti. Se ti sbilanci troppo rischi di prendere una imbarcata di gol. Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato. Noi abbiamo cambiato modulo in corsa, ma purtroppo abbiamo lasciato molti più spazi alla Fiorentina che ci ha creato problemi“.