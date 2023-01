Sampdoria, Stankovic: “Gli episodi a favore arriveranno, basta poco”

Il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic non molla la presa. La prova di lunedì al “Castellani”, nonostante il mancato pareggio, è da tenere a mente in vista della sfida di domani, domenica, con l’Udinese. match in programma alle ore 12.30, allo stadio “Ferraris” di Genova. «A Empoli meritavamo almeno un gol – attacca il mister -, è stata una prestazione ottima. C’è rimasto l’amaro in bocca e tanta rabbia che dobbiamo trasformare in convinzione. Dobbiamo continuare su questi ritmi e cambiare marcia di fronte ai nostri tifosi, fare vedere anche nel nostro stadio di carne siamo fatti».